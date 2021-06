Ein fehlender Puzzlestein im Bildgedächtnis

Die letzte Fotoreportage, die Robert Haas in Wien anfertigte, entstand im Juni 1938 im Böhmischen Prater in Favoriten. Das Bild eines Burschen mit Schirmmütze, das nun als Plakatsujet der Ausstellung „Robert Haas – der Blick auf zwei Welten“ im Wien Museum dient (bis 26.2.2017), entstand damals, dazu Fotos von Eis essenden Kindern und Vätern. Aber man sieht auch Hakenkreuz-Wimpel vom Karussell flattern, und in einem Bild leert ein Mann in NS-Uniform ein Glas.

Österreich war nach dem „Anschluss“ kein Ort mehr für den 1898 geborenen Elektrotechniker, der sich in der Zwischenkriegszeit nicht nur als Fotoreporter, sondern auch als Grafiker einen Namen gemacht hatte. Im September 1938 emigrierte Haas zuerst nach London, dann nach New York. Die meisten Bilder vom Böhmischen Prater wurden nie ausgearbeitet, die Negative fanden sich mit tausenden weiteren im Haus seiner Tochter in einer Kleinstadt im Bundesstaat New York.