Ein Ex-Philharmoniker geht eigene Wege

Honeck: "Ich freue mich sehr, dass wir im Rahmen unserer großen Europa-Tournee auch in Grafenegg Station machen dürfen. Das ist für mich schon so eine Art Rückkehr nach Hause, zu den Wurzeln. Auch wenn ich das insgesamt ganz unsentimental sehe."



Nachsatz: "Zu Grafenegg - es ist unglaublich, was man hier geleistet hat, was Intendant Rudolf Buchbinder da gelingt. Grafenegg ist für mich der beste Beweis, was in einem kleinen Land wie Österreich kulturell alles möglich ist. Denn kulturell ist Österreich, sind wir Weltmeister. Das sollten wir aber auch nie vergessen. Vor allem die Politiker nicht."



Im Gepäck haben Honeck und seine Musiker Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Rihm, Tschaikowsky, Beethoven und Mahler; Solistinnen sind die Geigerin Anne-Sophie von Mutter sowie die Pianistin Hélène Grimaud. Honeck: "Vor allem Mahler liegt mir sehr am Herzen, denn er ist den USA ein bisschen unterrepräsentiert. Außerdem habe ich versucht, diesem hervorragenden Orchester auch ein bisschen etwas vom Wiener Klangstil zu vermitteln. Lachend: "Man kann ja seine künstlerische Prägung doch nicht ganz verleugnen."



Für Wien ist Honeck mit dem Musikverein über Gastspiele "seiner" Pittsburgher "im Gespräch". Und Staatsoperndirektor Dominique Meyer will den Maestro an den Ring holen. "Ich denke, wir kommen da in absehbarer Zukunft zusammen."



Wie aber hat sich die Wirtschaftskrise auf das Pittsburgh Symphony ausgewirkt? "Wir haben das ganz gut gemeistert. Aber künstlerisch muss man dem Publikum Zugeständnisse machen. Statt der einen oder anderen Rarität spielen wir populärere Stücke. Die Zeit des Experimentierens ist noch nicht gekommen."