Ein Erneuerer geht mit Demut ins MAK

56 reguläre Bewerbungen hat es bei der Ausschreibung gegeben - Thun-Hohenstein war nicht dabei. Das ist rechtlich auch nicht nötig. Er habe "sein Interesse bekundet", sagt Schmied. Und mit ihr intensive Gespräche über die Zukunft des MAK geführt.



Die Einblicke in diese Pläne, die Thun-Hohenstein bei seiner Präsentation gab, listen alles auf, was in der Museumswelt derzeit in ist. Und/oder Schmied ein Anliegen ist: Ein "Kreativlabor", das "am Puls der Zeit" steht, soll das MAK werden, wo Netzwerke und Diskurs neue Priorität bekommen. Auch die Kunst-Vermittlung sei eine "Form angewandter Kunst", betont Thun-Hohenstein, der mehr mit Schulen kooperieren will. Das Design soll eine Aufwertung erfahren. Ebenso soll das MAK näher an lokale und internationale Szenen heranrücken, ein "offenes Haus der Begegnung" werden.

Und auch hinterfragen: "Was bedeutet Angewandte Kunst heute?" Das könnte von den Visualisten bis hin zu ernsthaften Computerspielen reichen, erläutert Thun-Hohenstein, der aber auch etwa die Schätze der Wiener Werkstätten in neuem Licht präsentieren will.



Der künftige MAK-Chef tritt am 1. September an - mit " Demut" vor der Aufgabe, wie er bekundete. Er will mehr Sonderausstellungen machen, vermehrt Sponsorenmittel aufstellen als auch Sparpotenziale im Haus finden. Und die Besucherzahl erhöhen - ganz ohne Blockbuster-Ausstellungen: Die Ausstellungen sollen "so überzeugend" sein, dass sie "möglichst viele Menschen erreichen."



Die Struktur des verzweigten MAK-Konzerns will Thun-Hohenstein unangetastet lassen, auch die mehrfach kritisierte Dependance in Los Angeles und den Gefechtsturm im Arenbergpark behalten: "Der Arenbergpark ist ein ganz besonderer Ort für zeitgenössische Kunst. Und L. A. für die internationale Repräsentation des MAK sehr wichtig."