Ein böser Bube mit seinen Femmes fatales

Man müsse bei Schnitzler, so Peter Simonischek weiter, "das Senkblei in die Tiefe, in die verborgenen Absichten, in die Getriebenheiten hinablassen. In die sexueller Natur und in die an den Willen zur Macht geknüpften."



Hofreiter, sagt er, stolpere über seine Profilneurosen, über seine Vorstellung von Männlichkeit. "Er ist ein einsamer Wolf. Und als Macho, Macher, Machtmensch, ein Objekt weiblicher Begierde. Abgeschleppt werden ja immer die bösen Buben. Spirituell ist er aber, glaube ich, ein Zwergerl. Als die Liebesfähigkeit verteilt wurde, ist der in einer Grube gesessen, wie wir Steirer sagen."



Als seine Frau Genia einmal statt ihm fremdgeht, "will er nicht der Hopf sein".

Ergo: Duell. Ergo ist Nebenbuhler Otto von Aigner tot.

Dass er sich all das überlegen darf, die Feinheiten seiner Figur, ihre Möglichkeiten, sieht Simonischek als Hermanis' Verdienst: "Das kann nämlich nur jemand machen, der vor den Schauspielern Respekt und Achtung hat. Und vor allem ein gutes Verhältnis zur Macht. Alvis ist nicht glücklich, wenn lauter Marionetten auf der Bühne herumhampeln, die jede Geste so ausführen, wie er das entschieden hat. Er ist nie despotisch. Solche Neurosen hat er nicht."

Nachsatz: "Dafür eine unglaubliche Theaterpratzn."



Apropos, Duell:

Die Szene ist Sollbruchstelle vieler "heutig" sein wollender Inszenierungen. Im Film noir passt sie wahrscheinlich?