Edwyn Collins: Glücklich trotz schwerem Schicksalsschlag

„Ich bin dem Himmel nahe“ singt Collins auch in „It All Makes Sense To Me“, einem der berührendsten Songs von „Badbea“. Dabei lobt er ein Schicksal, mit dem die Meisten hadern würden. „Warum nicht? Ich bin glücklich, weil ich besser denn je weiß, was wichtig ist. Denn es stimmt: Man weiß nicht, was man hat, bis es einem genommen wird.“

Edwyn Collins auf Tour:

26. 9. Innsbruck/Treibhaus

27. 9. Salzburg/Rockhouse

28. 9. Linz/Posthof

30. 9. Wien/ WUK