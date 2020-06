Larissa Marolt: "Bereue nichts"

Patricia Blanco

Am Freitag geht es wieder los mit der Quälerei, wobei heuer die Promi-Dichte besonders gering ist: "Glücksrad"-Buchstabenfee(54), "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler(28) und "Bachelor"-Finalistin(22) werden etwa in den Regenwald ziehen. Mit dabei sind auch(43), Tochter des Schlagersängers Roberto, und die "Lindenstraße"-Darstellerin(37). Von "Germany’s next Topmodel" ziehen Ex-Juror(58) und die ehemalige Kandidatin(24) in den Dschungel. Boygroup-Star(46, "Caught In The Act"), "Der Preis ist heiß"-Sidekick(60), die "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin(22) und(37, "Bachelorette"-Kandidat) komplettieren die Liste. Die Käfer warten schon.

