Dschungelcamp: RTL soll Sommer-Ausgabe planen

Laut einem Bericht der deutschen Bild-Zeitung soll RTL eine Sommer-Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" planen. Der Ableger des erfolgreichen Formats soll demnach in Südeuropa gedreht werden. Und zwar - jetzt kommt's - mit elf Promis, deren Bekanntheitsgrad bisher noch nicht dafür ausgereicht hat, in das "Original"-Dschungelcamp in Australien einzuziehen.

Dafür sollen die Dschungelprüfungen noch härter sein als im aktuellen Dschungelcamp. Der verheißungsvolle Lohn für den Gewinner: Der Dschungelkönig aus Europa darf dann auch bei den "echten" Promis in Australien mitmachen. RTL ist ja bekannt dafür beim " Dschungelcamp" mit viel Selbstironie zu Werke zu gehen. Soviel Chuzpe hätten wir dem Sender dann aber doch nicht zugetraut.

Das Moderatorenduo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich soll laut Bild nicht mit von der Partie sein. Die in Sachen Dschungelcamp stets bestens informierte Boulevardzeitung spekulierte, dass beispielsweise ein ehemaliger Dschungelkönig das Amt übernehmen könnte. RTL wollte den Bild-Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. "Wir entwickeln viele spannende Ideen in allen Genres", sagte ein Sendersprecher.

