IBES: Erträgliche Seichtigkeit des Schleims

Nach neun Staffeln scheint RTL die deutsche und österreichische D-Prominenz weitgehend durchgecastet zu haben: Sehenswerte Kombinationen von Leuten, an die man sich zumindest vage erinnern kann, oder die wie Marolt als Newcomerin eine ganze Sendung vor sich hertreiben können, finden sich nicht mehr so leicht.

Für den Unterhaltungssender RTL steht also eine bange Frage im Raum. Wenn dereinst nicht einmal das Dschungelcamp mehr funktionieren sollte, was dann?

RTL hat mit der Sendung einen wertvollen Chip in der Hand, der den Sender zu Jahresbeginn der Konkurrenz davongaloppieren lässt. Andere Formate haben deutliche Dämpfer erfahren, zahlreiche Neuerungen floppten. Wenn jetzt auch noch das alljährliche Schleimbad an Faszination verliert, ist Feuer am Programm-Macher-Dach. Auch wenn die Seherzahlen heuer teils drastisch nach unten gingen, waren die Quoten unterm Strich immer noch sensationell.

Es ist kein Zufall, dass Pläne für eine Art Vorausscheidung im Sommer kursierten, bei denen sich die Teilnehmer der nächsten Ausgabe von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" qualifizieren müssen. Der Dschungel wird uns erhalten bleiben.