Und wieder grüßt das Dschungel-Getier

Denn durchschnittlich schauten im vergangenen Jahr 347.000 Österreicher und 7,95 Millionen Deutsche die Show. Das macht das Dschungelcamp zu einem Thema für den Small Talk in der Kaffeepause und in den Medien – vom Boulevard bis zur Qualitätszeitung.

Wenn am Freitagabend wieder elf weniger bekannte Prominente in den australischen Dschungel ziehen, scheiden sich für 16 Tage die Geister der Zuschauer. Denn einig – sofern man zugibt, es sich anzusehen – ist man sich bei dieser Sendung selten. Arbeitskollegen geraten in Streit, und Beziehungen werden auf die Probe gestellt. Der routinierte " Dschungelcamp"-Zuseher weiß, was ihn erwartet: Ekelgarantie, Schadenfreude, Fremdschämen, Streitpotenzial und natürlich nackte Haut. Routiniert sind dabei Österreicher wie Deutsche.

Mindestens 168 Stunden müssen die Kandidaten diese explosive Gefühls-Melange ertragen, dann wird der erste von den deutschen Zusehern via Telefonvoting zurück ins australische Luxushotel geschickt. Für den passenden Ekelfaktor sorgen die Dschungelprüfungen mit klingenden Namen wie "All you can eat" oder "Weinkeller des Grauens". Spätestens dann hört man die Worte "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und spätestens nach dem Finale am 31. Jänner tönt es von der Couch: "Die sind keine Stars – endlich sind die da raus!"