Erste Sympathien: Larissa bricht den Weltrekord

Tag sieben im Dschungelcamp, und die (ehemalige?) Ekel-Sendung ist endlich dort angekommen, wo sie Kommentatoren seit bald acht Jahren hinschreiben: "Ich bin ein Star holt mich heraus" ist deutsches Kulturgut. Die Quote bestätigt's: 51 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14 - 49-Jährigen. Was früher einmal Wetten in diversen Stadthallen geschafft haben, das schaffen jetzt also Maden und Kakerlaken im australischen Dschungel ... und natürlich Larissa Marolt. Die spielte auch an Tag sieben wieder die Hauptrolle und wurde am Ende wie selbstverständlich zur achten von acht Dschungelprüfungen gewählt. Das ist, man wagt es kaum zu schreiben, internationaler Rekord.