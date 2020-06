Diese elf TV-Promis ziehen im Dschungelcamp ein

Ex-" GNTM"-Juror Rolf Scheider, der Ex-Ko-Moderator der Spielshow "Der Preis ist heiß", Walter Freiwald, und der Ex-Sänger von Caught in the Act, Benjamin Boyce, das Dschungelcamp stellen noch die bekanntesten Namen aus dieser Liste dar. Scheider (58) wurde vor allem durch seinen Rauswurf bei Heidi Klum bekannt, Dschungel-Opi Freiwald (60) moderiert heute nur noch im Shopping-TV und Ex-Boygroupstar Boyce ist mit 46 kein Boy mehr.

Ex-"Glücksrad"-Fee Maren Gilzer könnte man noch kennen. Ansonsten ist ausschließlich Soap- und Castingshow-Personal dabei: "Wild Girls"-Siegerin Sara Kulka, "Bachelor"-Finalistin Angelina Heger, " Lindenstraße"-Schauspielerin Rebecca Simoneit-Barum, " GZSZ"-Darsteller Jörn Schlönvoigt, "Bachelorette"-Kandidat Aurelio Savina, " DSDS"-Sternchen Tanja Tischewitsch und Roberto Blancos Tochter, Patricia Blanco.

Offenbar wollte RTL diesmal keine Sondergagen für frühere Weltstars wie Brigitte Nielsen oder Helmut Berger bezahlen. Auch auf eine neue "Larissa" aus Österreich als Quotenkönigin wurde verzichtet. Es sei denn, der deutsche Sender verkündet doch noch einen Joker.

Die elf Kandidaten in Kurzporträts: