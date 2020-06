Drehstart der Guttenberg-Satire: Viel Gel und Pose

Das Gel im Haar ist extra stark, das Kreuz in Adelspositur durchgedrückt, der Anzug sitzt. Und dieser ausgestreckte Arm: wie Karl-Theodor zu Guttenberg auf dem Times Square in New York. Schauspieler Kai Schumann sieht seinem Vorbild sehr ähnlich: Eine Passantin hielt ihn bei den Dreharbeiten von "Der Minister" verdutzt für das Original. Katharina Thalbach spielt in der Sat.1-Komödie eine Kanzlerin namens Murkel. Sie legt am Freitag bei der Filmvorstellung in Berlin die Finger zum Merkel-Dreieck. "Was sagen Sie zu Syrien?" ruft ein Fotograf.

Selten wird ein Fernsehfilm mit soviel Spannung erwartet wie die Komödie über dieses denkwürdige Kapitel der deutschen Politik. Es geht um den Aufstieg und Fall des hochgelobten CSU-Mannes, der 2011 wegen seiner abgeschriebenen Doktorarbeit als Verteidigungsminister zurücktrat. "Kein Sender wollte das machen, außer Sat.1", sagt Produzent Nico Hofmann. Er vergleicht den Film mit Helmut Dietls legendärer Komödie "Schtonk!" über die gefälschten Hitler-Tagebücher. Der Sendetermin ist im Winter/Frühjahr 2013.

"Ich trage mich mit dem Gedanken, ein Zoon Politikon zu werden", verkündet der Film-Guttenberg, der hier Franz Ferdinand von und zu Donnersberg heißt und in Berlin am Zaun des Kanzleramts rüttelt. Sein Sandkastenfreund Max ( Johann von Bülow) schreibt ihm eine Doktorarbeit, um sein Ansehen bei der Kanzlerin aufzupolieren. Die erste Dienstreise führt ihn zur Rettung von "Forpel" nach New York. Medienwirksam unterstützt wird Donnersberg vom ebenfalls viel Gel tragenden Chefredakteur des "Blitz Kuriers" ( Thomas Heinze).