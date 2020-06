New York ist keine klassische Schönheit. Wie jede Großstadt, hat auch die amerikanische Metropole ihre dreckigen Flecken. In den 70ern hatte es davon sogar besonders viele. Harlem, die Bronx, Queens – allesamt Gegenden, in denen man sich ungern alleine rumtrieb. Thomas Hoepker liebte diese Ecken und die Menschen, die sich dort tummelten.

So wirken sogar die müden Pendler in den vollbeschmierten U-Bahn-Wagons, als wüssten sie genau, dass sie gerade durch die so ziemlich coolste Stadt der Welt fahren. Und die zahlreichen Aufnahmen der New Yorker Skyline machen endgültig klar, was der Bildband, der nun im teneues Verlag erschienen ist, eigentlich sein will: Eine Liebeserklärung. Es ist Thomas Hoepkers kompromisslose Hommage an sein dreckiges, wildes, geliebtes New York.