"Drawing Now": Das explodierte Grafikkabinett

Wenn die Direktheit und die Nähe zwischen Strich und Gedanke stets als Tugend der Zeichnung galt, so wurde diese Tugend stets auch untergraben und herausgefordert – diverse historische Albertina-Ausstellungen legten bereits davon Zeugnis ab.

Die Künstlerinnen und Künstler, die in „Drawing Now“ mit fein ziselierten Werken vertreten sind, brechen in diesem Sinn nicht mit der Tradition, finden aber völlig neue Formen: So sind die großformatigen, aus kleinen Bildbausteinen zusammengesetzten Werke des Kollektivs Los Carpinteros auch eine Absage an eine individuelle Handschrift; die so faszinierenden wie kryptischen Diagramme von Jorinde Voigt zeigen Freiheit und Strenge, Norm und Form in ganz ungeahnten Konstellationen.

Für Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder ist „Drawing Now“ eine Schlüssel-Ausstellung – erschien ihm die Festlegung des Museums als „grafische Sammlung“ doch stets als nicht zeitgemäß, was eine teils kontroversielle Expansionspolitik in alle erdenklichen Kunstgefilde zur Folge hatte.

Mit „Drawing Now“ kehrt nun die Zeichnung in ihrer zeitgemäßesten Form ins Museum zurück, was sich schon in der Anmutung der Ausstellungshalle zeigt: Musste Grafik hier zuletzt aus konservatorischen Gründen oft im Schummerlicht gezeigt werden, so ist nun buchstäblich das Licht angegangen.