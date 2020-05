"Don Giovanni" im Wald: Gute Musik & Kiffen

Letzte Opernpremiere bei den Salzburger Festspielen, und schon bei den ersten Akkorden hört man: Diesmal sitzen wieder die Wiener Philharmoniker im Graben. So überzeugend die Idee war, die drei Mozart/DaPonte-Opern von unterschiedlichen Orchestern (zwei davon Originalklang-Ensembles) spielen zu lassen - für " Don Giovanni" ist das Eliteorchester ideal. Unter dem Dirigenten Yannick Nézet-Séguin spielen die Philharmoniker temporeich, fein differenziert, dynamisch, klanglich ausbalanciert. Ein musikalischer Erfolg im Haus für Mozart.



Die Inszenierung von Claus Guth, die schon bei der Premiere polarisiert hatte, geht davon aus, dass Don Giovanni von Beginn an ein Sterbender ist, während der Komtur überlebt. Nicht nur das ist bei dieser Produktion, die nur im Wald spielt, unlogisch. Dass Masetto eleganter ist als Don Giovanni, dass viel gekifft und sogar gespritzt wird, dass statt Champagner Bier aus Dosen strömt - all das trägt nicht zu einer überzeugenden Sichtweise bei. Dass Donna Anna ihre große Arie auch bei dieser Wiederaufnahme auf einem Felsen kletternd singen muss, ist sänger-feindlich.