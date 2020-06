"Don Carlo": Ein krönender Abschluss

Welser-Möst sagte aber auch, dass es im Moment besonders schwierig sei, exzellente Verdi-Sänger zu finden. Er hat das Kunststück zuwege gebracht. Beginnen wir mit Kras­simira Stoyanova, die erstmals die Partie der Elisabeth gab: Ihr Sopran ist klar, präzise in der Höhe, ausdrucksstark, durchaus fähig zu dramatischen Ausbrüchen – mit dieser Rollengestaltung bewies die bescheidene Künstlerin ein weiteres Mal, dass sie sängerisch zur Weltklasse gehört.



Eric Halfvarson, der Großinquisitor, verdient dieses Attribut ebenso. Mehr noch: Es gibt zurzeit wohl keinen Bass, der die Rolle dieses machtgierigen Gottesmannes intensiver umzusetzen vermag. Ein Priester, der so böse ist wie ein Hagen – das kann nur Halfvarsson so meisterlich vermitteln.

René Pape, der Philipp der neuen Produktion, ist ebenfalls ein Glücksfall. Seine große Arie singt er zutiefst berührend, manches andere vielleicht eine Spur zu wenig italienisch, zu deutsch. Insgesamt ist er ein würdiger Nachfolger der großen Interpreten dieser Traumpartie.

Simon Keenlyside besticht als Marquis von Posa mit noblem Timbre, feinen Kantilenen und einer umwerfenden Todesszene. Der euphorische Applaus für ihn war eine späte Genugtuung für die völlig verpatzte "Macbeth"-Premiere – seine letzte große Verdi-Rolle in Wien.

Luciana D’Intino, die einzige Italienerin, bringt die Intrigantin Eboli mit ihrem bewährten, großen Mezzosopran stimmlich fabelhaft auf die Bühne.