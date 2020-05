Domingo: Der beste aller Dogen

Die Kartenpreise in den ersten Kategorien wurden angehoben; um 500 Euro pro Ticket war man nach der Vorstellung bei einem exklusiven Künstleressen mit dabei. Der Grund: Die Mehreinnahmen kamen der Initiative "Nein zu Arm und Krank" zugute; 100.721, 91 Euro konnten so an den Soforthilfefonds überwiesen werden.

Davor jedoch gab es im Haus am Ring große Oper. Denn Plácido Domingo singt längst in seiner eigenen Kategorie, ist ein in jeder Phase berührender, intensiver Doge Boccanegra. Seine Sterbeszene etwa muss man fast gesehen haben. Hier bewies der Jahrhundertsänger, wie packend, wie leidenschaftlich, wie bewegend Verdis Meisterwerk auch sein kann. Der Ausnahmekünstler Domingo – man darf für jeden seiner Auftritte dankbar sein.

An Domingos Seite viel Erfreuliches: Zum Beispiel in Gestalt von Ain Anger als profunder Gegenspieler Fiesco. Der vielseitige Bass entwickelt sich immer mehr zu einer Art gesanglicher Allzweck-Wunderwaffe des Hauses, der auch darstellerisch kaum Wünsche offen lässt. Ähnliches gilt für die Sopranistin Barbara Haveman (Rollendebüt), die als Amelia über die für Verdi nötige Dramatik verfügt, jedoch auch zu schönen Lyrismen und intensivem Spiel fähig ist.