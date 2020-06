DJ Hell: Rhabarber-Saft statt Champagner

Helmut Josef Geier steht schon seit über 35 Jahren als DJ Hell hinter den Plattenspielern weltweit angesagter Clubs. Kaum einer kennt sich im Nachtleben besser aus als das bayrische Electro-Urgestein. Auch im Alter von 52 Jahren denkt er nicht ans Aufhören. Vielmehr sieht er es als Verpflichtung, weiterzumachen, sein Wissen weiterzugeben und Talente auf seinem Label Gigolo Records zu fördern.

Am Freitag kommt DJ Hell nach Wien, um bei einer Halloween-Party in der Pratersauna (Waldsteingartenstraße 135) aufzulegen. Für den in München lebenden Nachtarbeiter hat Halloween aber „keine tiefere Bedeutung“, wie er dem KURIER im Gespräch mitteilt. Auch Verkleidungen, Maskenbälle und Faschingsumzüge seien nicht sein Metier. Wesentlich wohler fühlt er sich hingegen in den großen Clubs dieser Welt. Es gibt fast nichts, das er als DJ noch nicht gemacht oder gesehen hätte – vom illegalen Rave über die Loveparade bis hin zur Privatparty in der Villa des Playboy-Gründers Hugh Hefner in Los Angeles. Hell hat schon überall seine Tracks gespielt.