Dancefloor und großer Zirkus

Akrobaten und Spezialeffekte, ein gewaltiger Bühnenaufbau, Dancefloor und die zum Markenzeichen gewordenen Tanznummern: Der Schweizer Musiker DJ BoBo ist wieder auf Tour. Mit dem neuen Programm "Circus" verwandelt er die Musikbühne in eine große Zirkusmanege. Mittendrin der 45-Jährige als Dompteur von Dance-Musik und gigantischer Show. Tourauftakt war am Freitagabend im Europa-Park in Rust.

"Der Zirkus ist ein wunderbares Thema für eine Musik-Show", sagt DJ BoBo alias Peter René Baumann. Der Schweizer ist seit mehr als 20 Jahren eine feste Größe in der Branche. Er ist einer der wenigen Künstler des sogenannten Eurodance-Phänomens der 1990er Jahre, die noch selbst Lieder schreiben und mit ihren Konzerten auch große Hallen füllen. Seinen ersten Hit hatte er 1992 mit "Somebody Dance With Me". Es folgten weitere wie "There Is a Party", "Let the Dream Come True" oder "Love Is All Around".