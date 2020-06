Getrieben von Verzweiflung

"Bis dahin hatte ich das Außen nach innen gebracht, darüber geschrieben, was Dinge, die ich sehe, in mir auslösen. Erst als ich von innen nach außen ging, in der Musik ausgedrückt habe, was in mir vorgeht, war die Schreibblockade weg. Für diese neue Art von Songs hatte ich aber das Gefühl, mehr Raum und Platz für meinen Gesang zu brauchen."

Musikalisch ist Dillon ein Spätzünder. In einem Elternhaus mit fünf Kindern gab es zwar jede Menge Musik. Für Dillon aber keine Parallele zwischen dem Musikhören und dem Musikmachen.

Das änderte sich erst, als Dillon 16 war und sie sich aus Verzweiflung ans Klavier setzte: "Ich war in der Schule gelangweilt und unzufrieden. Deshalb habe ich mich von allem distanziert. Ich habe diese Belanglosigkeit nicht mehr ausgehalten. Zum Beispiel, dass man Leute trifft, nur weil sich das irgendwann als selbstverständlich etabliert hat. Danach blieben aber nicht mehr viele Freundschaften übrig und ich war sehr einsam."

Diese Verzweiflung ist nach wie vor in ihrer Musik präsent. Wie sehr, kann man Montagabend (28. April) hören, wenn FM4 ab 19.00 Uhr in der Homebase die Radio-Session mit Dillon ausstrahlt.