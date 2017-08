Dieser "Wozzeck“ lässt andere Opern alt aussehen

Am Anfang war das Chaos (und der Wahn-begabte Mensch macht es im Verlauf der Geschichte nicht besser, aber dazu später). Auf der Bühne des Hauses für Mozart sieht man eine G’stättn. Einen Ort, wo man sich nicht freiwillig niederlässt. Einen Weg aus Brettern, ein paar Stühle, Möbel übereinandergestapelt, fast wie auf einem Mistplatz.

In dieses Chaos stellt der südafrikanische Künstler William Kentridge seinen Wozzeck. Das Abbild eines Geschundenen, der zum Mörder und Selbstmörder wird. Der in diesem Setting, neben all den durchgeknallten Typen, wie der einzig Normale wirkt. Ein kleiner Soldat, ein Opfer und/oder Täter, so klar ist das nicht.

Dieser Wozzeck geht zu einem Projektor und startet das erste Video. Film ab für ein Opern-Kunst-Werk, das viele andere Produktionen alt aussehen lässt.

Die Regie

Jahrelang hat sich Kentridge mit der Geschichte von Georg Büchner beschäftigt. Und mit Alban Bergs Geniestreich. Während so manch anderer Regisseur eine Produktion nach der anderen aus dem Handgelenk schüttelt, ist bei Kentridge alles lange vorbereitet, mit Kohle gezeichnet, gefilmt, animiert, übermalt, analysiert, neu gedeutet, dennoch aus der Vorlage entwickelt, beleuchtet und letztlich auf die Bühne gebracht.

Ein eigenständiges Kunstwerk, in all seiner Vergänglichkeit. Daher wäre es eigentlich am besten, man würde sich jede der Aufführungen bei den Salzburger Festspielen ansehen, um möglichst viel davon zu behalten (und auch, um mehr und mehr zu verstehen).

Was Kentridge aber zu sagen scheint, ist schon bei der ersten Ansicht klar: Er erzählt die Geschichte von Wozzeck, Marie und ihrem Kind nicht nur als tragisches Liebesdrama, sondern als apokalyptisches Szenario vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges. Das ist schon insofern plausibel, als Berg seine Oper mitten in den Wirren eben dieses Grauens zu komponieren begann.

Kentridge nimmt die Bühne (Sabine Theunissen) als Rahmen, nützt sie raffiniert, macht aus dem anfänglichen Chaos ein solches des Krieges, der Menschen und Häuser zerstört. Man sieht filmisch Schlachtfelder und Landkarten, die zu bluten beginnen. Man sieht Kampfflieger und einen Zeppelin. Versehrte schleppen sich hin und her. Und auch Géricaults Bild "Köpfe von Hingerichteten" wird zitiert. Hier gibt es keinen Ausweg und kaum noch Licht (das von Urs Schönebaum eingesetzte ist in seiner Schwäche ganz stark).

Exzellent ist auch die Personenführung in dieser Produktion, die die Bezeichnung Gesamtkunstwerk verdient. Die Soldateska quält Wozzeck bösartig und zynisch, Marie geht die Affäre mit dem Tambourmajor bereitwilligst ein und agiert hier fast wie eine Lulu. Und ihr Kind ist eine Puppe mit traurigen Augen, von zwei Spielern geführt. Die beiden sind auch während der toll inszenierten Zwischenspiele pantomimisch präsent.

Dieser "Wozzeck" von Berg/Kentridge ist vielleicht noch intensiver, kraftvoller, dichter als die "Lulu", die in Amsterdam, New York und London zu sehen war. Was Musik-Theater alles kann, hier wird es deutlich.

Die Musik

Das Dirigat von Vladimir Jurowski am Pult der Wiener Philharmoniker ist präzise, stets kontrolliert, dramatisch, die Geschichte nie verharmlosend, die Schroffheit statt der Ästhetik betonend. Das ist eine höchst solide Leistung (wenn auch "Wozzeck" noch eindringlicher, mitreißender klingen könnte).

Matthias Goerne ist ein Wozzeck, mit dem man von Anfang an mitfühlt und hofft, dass er bis zum Ende stimmlich durchhält. Mit seinem ausdrucksstarken Bariton gestaltet er die zarteren Passagen sehr schön, in den Momenten, in denen es auch auf Kraft ankommt, war er, als er etwa an der MET für Thomas Hampson einsprang oder an der Wiener Staatsoper, um einiges präsenter.

Dank Asmik Grigorian gibt es endlich einmal eine junge, verführerische Marie. Sie spielt famos, verfügt über eine schöne Höhe, aber kaum Dramatik in der Stimme. Gerhard Siegel (Hauptmann), John Daszak (Tambourmajor), Mauro Peter (Andres) und alle anderen sind gut besetzt.

In einer erster Festspiel-Zwischenbilanz lässt sich sagen: Musikalisch war bisher "Lady Macbeth von Mzensk" dank Dirigent Mariss Jansons eindeutig am besten, sängerisch die "Aida" dank Riccardo Muti – dieser "Wozzeck" ist szenisch die beste Produktion, weil die Regie selbst zum Kunstwerk wird, die Thematik überhöht und eine leider ewig gültige Geschichte über Macht und Moral erzählt, ohne dabei in klischeehafte Banalisierungen zu verfallen.