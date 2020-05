Die Wieder-Entdeckung eines Künstlers

Das alltägliche Malwerkzeug waren aber Kohlestifte, Kugelschreiber und

Filzstifte. Damit fertigte der passionierte Bergwanderer Reiseskizzen

der bäuerlichen Landschaft seiner Zeit an. Einer Landschaft, die in

dieser Form nicht mehr existiert. Im steten Ringen um eine Optimierung

des grafischen Ausdrucks wurden diese Skizzen teils mehrfach in größeren

Formaten unter Auslotung der Ausdrucksmöglichkeiten anderer Malstile und

Materialien und zunehmender Abstraktion graphisch neu umgesetzt.



Philosophische Fragestellungen ziehen sich durch das Gesamtwerk. Fragen

nach dem Sein oder Nicht-Sein, nach dem Wesen des Menschen, nach dem

Woher und Wohin und dem, was daraus gesellschaftlich entsteht.

Desillusioniert und skeptisch. Umgesetzt mit allen verfügbaren

bildnerischen Materialien. Im Frühwerk vor allem mit Kohle und Bister

und im Spätwerk vorwiegend mit Japantusche und dem dafür prädestinierten

Malstil der "Weißen Hieroglyphen".



Einige Werke von Lucas Mahrenbrand wurden anno 1966 im Rahmen der

"Aktion zur Verbreitung guter Werke bildender Kunst" vom Berufsverband

der Bildenden Künstler (BVÖ) ausgewählt, von der Jury mit dem

"Gütezeichen des BVÖ" versehen und danach in der Galerie auf der

Stubenbastei ausgestellt. Eines davon befindet sich im Besitz der

Republik Österreich.



Nach einem rasanten Start Ende der 60er/Anfang der 70er endete die

künstlerische Karriere des Lucas Mahrenbrand aus gesundheitlichen

Gründen jäh. Das Werk wurde in den vergangenen Jahren archivarisch

aufbereitet und digitalisiert und wird künftig einer breiteren

Öffentlichkeit vorgestellt werden. Teil dieser Aufarbeitung ist auch eine Website (Link siehe unten), auf der man das Werk des Künstlers kennenlernen kann.