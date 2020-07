Die wahren Sehnsuchtsorte sind im Kopf

Bei aller Wanderlust dauert es aber ein bisschen, bis die Ausstellung in Schwung kommt: Altmodische Blicke auf pittoreske Städtchen und wolkenverhangene Berggipfel erscheinen zunächst wenig aufregend. Die Wandtexte erzählen von Begriffen wie Erhabenheit und Sehnsuchtsorten – doch die dazugehörigen Gefühle wollen sich nicht so recht einstellen. Kaum eines der Fotos vermag es, selbst bei enormem Format, tatsächlich in Aufruhr zu versetzen. Die Fotografen mögen sich sich am romantischen Motivfundus – und an dem von Postkartenmotiven und Natur-Dokus – bedient haben, doch die Bilder wirken anders.

Margherita Spiluttinis Berglandschaften etwa sind keine Schauplätze überwältigender Naturschönheit. Es sind karge Bergrücken, mit einer verschwindenden Schneeschicht, unter der blanker Fels und dürftige Vegetation zum Vorschein kommt, und in die sich die Spuren menschlicher Nutzung eingeschnitten haben. Verwundbar wirken in all ihrer einsamen Schönheit auch die aus dem Meer aufragenden Eisberge von Olaf Otto Becker oder Frank Thiel. Niemand ist zu sehen, und doch ist er spürbar: der eindringende, der betrachtende, der bildmachende Mensch.