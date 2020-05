Die TV-Familienshow hat ausgedient

Fernsehen als große Erzählung, die alle hören wollen. "In jeder Kultur gibt es den Bedarf nach einer großen Erzählung. Der wurde ab den sechziger Jahren durch diese Art der Fernsehshows gedeckt", sagt Frank Hartmann, Professor für Geschichte und Theorie der Visuellen Kommunikation an der Bauhaus-Universität Weimar. "Das Wesen dieser Sendungen: Man verpackte darin eine unterstellte Homogenität. Das Zusammen- vor-dem-Fernseher-sitzen."



Ob dieses familiäre Konstrukt tatsächlich so omnipräsent war, wie uns das Fernsehen das vormachte? "Subkulturelle Formen wurden aus den Medien immer herausgehalten. Die Annahme der vor dem Fernseher versammelten lieben Familie war eine symbolisch hergestellte Medieneinigkeit", sagt Hartmann. In Österreich habe der "Mundl" dieses Bild der lieben Familie früh aufgebrochen.



Ähnlich sieht das der britische Medienwissenschaftler und Fernsehproduzent John Ellis. Fernsehen werde als intimer, alltäglicher Teil des häuslichen Lebens wahrgenommen, analysiert er in seinem Aufsatz "Fernsehen als kulturelle Schrift." Die Sendeanstalten würden sich das Publikum in einer spezifischen Weise vorstellen: Vater, Mutter, Kind. Die Verbreitung dieser Konzeption von Familie sei erstaunlich - denn die Annahme einer Kernfamilie treffe nur auf einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung zu. Wie werden Fernsehmacher in Zukunft mit dem Thema Familie umgehen? "Ich wäre nicht gerne Programmintendant", sagt Hartmann.



Die Probleme liegen nicht nur in der Frage, ob es die klassische Familie heute noch gibt. Das Freizeitangebot ist breiter, das Fernsehen per se hat größere Konkurrenz von anderen Medien, die Sender untereinander kämpfen um Quoten. Um die Fernbedienung braucht keiner mehr streiten - heute hat jeder Haushalt mehrere Empfangsgeräte. Andererseits haben sich auch Lebensstrukturen verändert. Fünf Uhr Dienstschluss, Samstagabend Kuli oder Carrell und sonntags in die Kirche - so strukturiert ist kaum mehr ein Leben.