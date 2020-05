Die Styria: Vom Platzhirschen zum internationalen Player

Neben Kleiner Zeitung, Die Presse (wo man 1991 einstieg und die man 1999 zur Gänze übernahm), dem WirtschaftsBlatt, wo die Styria seit 2006 eine Mehrheit hat, der Wochenzeitung Die Furche, Wochen- und Monatszeitungen und Magazinen, sah sich die Styria in den 1990er Jahren auch nach Engagements im audiovisuellen Bereich um. Zum Konzern gehören die Radios Antenne Steiermark sowie Antenne Kärnten. Beteiligt ist man auch bei Sat.1 Österreich sowie an Lokal-TV-Sendern wie Steiermark 1. Die Anteile am Klagenfurter Privat-TV-Kanal KT1 hat die Styria mit 1. Oktober 2009 abgestoßen.



Hinzu kommen Verlags- und Buchhandelsaktivitäten (unter anderem die Morawa-Buchhandlungen) sowie Online- und Medien-Dienstleistungen.



Auf dem Gratiszeitungssektor hat sich die Styria im Vorjahr mit der Tiroler Moser Holding zusammengetan. Im April 2009 startete der gemeinsame bundesweite Gratiszeitungs- und Anzeigenring Regionalmedien Austria AG. Eine weitergehende Fusion mit der Moser Holding platzte jedoch überraschend im Dezember 2009. Die Tiroler Gruppe trat von den Fusionsplänen zurück, die Kooperation innerhalb der RMA blieb aber aufrecht. Über die Gründe herrschte Stillschweigen, im April gaben die beiden Verlage bekannt, dass die Fronten begradigt seien.



Das Engagement des Grazer Konzerns machte aber auch vor den österreichischen Grenzen nicht halt. In Kroatien ist die Styria Medien AG Alleinaktionärin der Traditions-Tageszeitung "Vecernji list" und hat außerdem die Tageszeitung "24 sata" auf den Markt gebracht. Zum Styria-Portfolio zählen außerdem das TV-Magazin "TVtjedan", das Suchportal www.njuskalo.hr sowie eine Mehrheitsbeteiligung an Kroatiens erster Wirtschafts-Tageszeitung "Poslovni dnevnik". Seit März 2008 ist die Styria-Unternehmensgruppe auch in der Region Friaul-Julisch-Venetien mit einem Mehrheitsanteil an der Wochenzeitung "Il Friuli" vertreten.