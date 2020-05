Die Rettung der analogen Fotografie

Es begann alles in den frühen 1990ern mit einer Gruppe österreichischer Studenten, die während einer Prag-Reise in einem unscheinbaren Geschäft eine lustige, kleine Kamera entdeckten. Das sollte der Anfang eines unglaublichen analogen Comebacks werden. In Zeiten, in denen die sogenannten Digicams gerade zu boomen begannen, entwickelte sich hier eine interessante Gegenbewegung.