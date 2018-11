Die rätselhafte Frau Matangi

Er ist nicht Alexander McQueen, John Galliano oder Stella McCartney, aber trotzdem entspricht Steve Loveridge dem Bild, das man sich gemeinhin von einem Absolventen des noblen Central St. Martin’s College of Arts in London macht: selbstreflexiv, eloquent, mit Intellektuellenbrille, von sich überzeugt. Loveridge war während seines Digital Arts-Studiums an der Eliteuni Kommilitone und enger Freund des britisch-tamilischen Popstars Matangi/M.I.A.. Ihre Beziehung war so eng, dass M.I.A. ihm selbst gemachte private Videos aus den letzten 22 Jahren überließ, als Loveridge vor sechs Jahren beschloss, eine Doku über die exzentrische Sängerin zu drehen. „Ein unendlicher Vertrauensbeweis“, ist sich Loveridge, der soeben bei der Viennale seinen Film präsentierte, seiner besonderen Stellung bewusst. „Mit einem anderen Filmemacher hätte sie ganz bestimmt nicht über ihre Familie und ihre schwierigen Zeiten gesprochen. Ich kenne auch ihr Umfeld so gut, dass sich alle mir gegenüber geöffnet haben. Das war schon besonders“. Mathangi „Maya“ Arulpragasam ist eine im Londoner Stadtteil Hounslow geborene Sängerin und Musikproduzentin mit sri-lankischen Wurzeln, die unter dem Künstlernamen M.I.A. auftritt. Ihr Vater Arul Pragasam ist Aktivist und Gründungsmitglied der militanten Widerstandskämpfer Tiger des Tamil Eelam, der sich jahrelang mit sri-lankischen Regierungstruppen erbitterte Kämpfe lieferte. Die Mutter lebte währenddessen mit den Kindern in London – der Vater kam in neun Jahren nur drei Mal zu Besuch. Als exzellente Schülerin erhielt M.I.A. ein Stipendium in St. Martin’s, studierte dort Kunst und Film. Danach arbeitete sie als Malerin, ehe die Rockband Elastica sie mit der Gestaltung eines Album-Covers und eines Musikvideos beauftragte. Irgendwann begann sie, Demosongs zu produzieren, 2003 brachte sie ihren ersten Song „Galang“ in einer Auflage von nur 500 Schallplatten heraus.

M.I.A.’s Musikstil ist schwer zu beschreiben“, sinniert Loveridge, „er ist eine Collage von Elementen verschiedener Stile. Hybrid Music, irgendetwas zwischen Hiphop, Electro und Dancehall.“ Als ihr erstes Album, „Arular“, herauskam, sei M.I.A. bitter enttäuscht gewesen: „Die Plattenläden hatten es der Kategorie World Music zugeordnet, wo es definitiv nicht hingehörte. Das machte sie wütend – ,Was soll das? Ich bin doch Popstar, ich bin cool“.“ Mit ihrer selbstbewusst-rotzigen Art und dem provokanten Mix von Erste-, Dritte-Welt- und Kampfszenen in ihren Videos machte sich M.I.A. viele Feinde und musste nicht nur in Großbritannien viel Kritik über sich ergehen lassen. Loveridge: „Da sie eine der wenigen Tamilinnen ist, die sich Gehör verschaffen können, setzte sie sich immer wieder für den Kampf der Tamilen ein, was aber speziell bei der tamilischen Community in London nicht gut ankam. Ihre Landsleute monierten, sie sei 20 Jahre lang, gerade in der Zeit, als die Kämpfe eskalierten, nicht in ihrer Heimat gewesen und wisse nicht, wovon sie rede. Sie wollten nicht, dass sie für sie spricht. Sie musste sich da schon sehr viele Beleidigungen, sexistische Anwürfe und sogar Todesdrohungen anhören“.