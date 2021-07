Die "New York Times" kauft sich wieder frei

Ausgerechnet der laut Forbes Magazine reichste Mensch der Welt bewahrte die New York Times-Zeitungsgruppe 2009 mit 250 Millionen Dollar (damals 190 Millionen Euro) vor der Insolvenz. Carlos Slim, der es mit Telekommunikationsdiensten zu einem geschätzten Vermögen von 60 Milliarden Dollar gebracht hat, war bereits im September 2008 bei der angesehenen "Times" eingestiegen. Das Traditionsblatt hatte stark unter der Wirschaftskrise zu leiden. Damals holte sich Slim 6,9 Prozent der börsennotierten Anteile für 127 Millionen Dollar. Bei den Mitarbeitern herrschte Untergangsstimmung, obwohl die Eigentümer-Familie Sulzberger sagte, Slim werde sich nicht in die Leitung einmischen.



Das traditionsreiche Zeitungshaus musste seitdem an vielem sparen. Für Aufsehen sorgte etwa, dass die "Times" ihr neues Firmengebäude verkaufen und zurückmieten musste. Selbst der Firmenflieger wurde verkauft. Um Schulden abzubauen, senkte das Medienunternehmen auch seine Dividende im November 2008 um drei Viertel. Der Mexikaner hat für das investierte Geld jährlich Zinsen in Höhe von etwas mehr als 14 Prozent erhalten.