Die neue Buhlschaft: Wokalek oder Hobmeier

Mittlerweile kristallisieren sich auch die Favoritinnen für die kleine, aber prestigeträchtige Rolle der Buhlschaft heraus. Da Birgit Minichmayr, ebenso wie Ben Becker als Tod, am Spiel auf dem Domplatz nicht mehr beteiligt sein wird, muss auch diese Partie ab 2013 neu besetzt werden. Qualifizierten Gerüchten zufolge dürfte die Wahl zwischen Johanna Wokalek und Brigitte Hobmeier fallen.

Wokalek, 1975 in Freiburg im Breisgau geboren, wurde am Wiener Max-Reinhardt-Seminar ausgebildet und war schon während ihres Studiums im Kinofilm "Aimeé und Jaguar" zu sehen. Später spielte sie die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin im "Baader Meinhof Komplex", "Die Päpstin" und in "Nordwand". In Salzburg stand sie bereits vor zehn Jahren in "Das Maß der Dinge" (Bauersima) auf der Bühne. In Wien war sie in Mankers "Alma" und in zahlreichen Rollen am Burgtheater, als Kätchen von Heilbronn oder als Emilia Galotti, zu sehen. Mit August Diehl hat sie im Film "Die kommenden Tage" gespielt.

Brigitte Hobmeier, 1976 in München geboren, gilt in Deutschland als aufkommender Star. Sie ist seit 2005 Ensemblemitglied der Münchener Kammerspiele. Für ihre Darstellung der Elisabeth in Horvaths "Glaube Liebe Hoffnung" wurde sie mit dem Faust-Preis ausgezeichnet. Im mit dem Grimme-Preis gewürdigten TV-Film "Die Hebamme" spielte sie die Hauptrolle.

Ihr Salzburg-Debüt gibt sie heute: Bei der Premiere des Stückes "Meine Bienen. Eine Schneise" von Händl Klaus im Landestheater. Vielleicht sieht man da schon die neue Buhlschaft.