Meistersinger? Meisterspieler!

Die geneigte Leserschaft möge verzeihen, dass an dieser Stelle zunächst einmal kurz auch von Bayreuth die Rede ist. Aber wenn die Salzburger Festspiele erstmals seit 75 Jahren wieder eine Wagner-Oper szenisch aufführen (die von Karajan gegründeten Osterfestspiele sind von dieser Zeitrechnung freilich ausgenommen), kann man gar nicht anders, als eine Brücke zur Wagner-Weihestätte zu schlagen.

Wenn man also direkt von Bayreuth kommt und das Glück hatte, dort fünf Opernpremieren in Serie mit den Dirigenten Christian Thielemann bzw. Kirill Petrenko zu erleben, ist der Beginn der Salzburger Premiere von Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ schmerzhaft.

In erster Linie akustisch: Während sich in Bayreuth der Wagner-Klang fein erhebt und durch den Zuschauerraum strömt, klingt das Große Festspielhaus bei diesem Repertoire vergleichsweise vordergründig und grob – man versteht besser, warum etwa Thielemann sich weigert, im selben Jahr da wie dort eine Oper zu leiten.

In zweiter Linie dirigentisch: Daniele Gatti am Pult der Wiener Philharmoniker agiert ebenso hart, mit der Brechstange, um Differenzierung vielleicht bemüht, diese aber nur selten erreichend. Das Vorspiel ist zutiefst enttäuschend. Und am Ende, beim Preislied, schleppt er derart, dass sich der Zauber der Partitur nicht annähernd entwickelt, wie er es sollte.

Das bedeutet natürlich nicht, dass mit den Wiener Philharmonikern nicht ein grandioses Orchester im Graben säße, mit fabelhaften Streichern und betörenden Holzbläsern. Oder dass der Farbenreichtum dieses Werkes nicht auch spürbar wäre. Aber Gatti ist für die „ Meistersinger“ – bei allem Bemühen – in puncto Sensibilität und Präzision nicht der Ideale.