"Die Kommune": Ein Lacherfolg

Ein Freundeskreis im Selbstzerstörungsmodus, weil einer einen neuen Partner einbringt, mit dem's nicht passt. In "Die Kommune" ist es Gründer/ Vater Erek, der seine langjährige Lebensgefährtin Anna sitzen lässt, weil er sich verliebt hat. Und der seine Neue, Emma, miteinziehen lässt. Und der auf leise Proteste der Mitbewohner vom Kuschelkommunarden zum Alphatier mutiert.



Sein Haus, seine Regeln.



So viel zum Basisdemokratie-Bla-Bla, unter dessen Deckmäntelchen vorher sogar abgestimmt wurde, ob die Vegetarier auch Fleisch einkaufen müssen.

Oder ob man die leere Bierkasse aus der Haushaltkasse nachfüllen soll (alle Männer sind dafür).

Es ist nicht die Welttragödie, es ist die kleine, persönliche, genauso schlimme, die Inhalt von Vinterbergs Familienaufstellung ist. Und mag man's belanglos, banal finden - ja, so ist das Leben.



Dabei ist Vinterberg für seine Begriffe ungewohnt ausgelassen heiter. Wie er die Spießbürgerlichkeit seiner Freidenker entlarvt. Wie er die geheuchelte Patchwork-Harmonie platzen lässt. Wie er an der Idee bastelt, dass das Verteilen von Partnerproblemen auf mehrere diese nur potenziert.