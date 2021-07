Die Klassik-Künstler des Jahres

Platz 1: Cecilia Bartoli

Die römische Mezzosopranistin und Chefin der Pfingstfestspiele begeisterte als Cleopatra in Händels „ Giulio Cesare“ in Salzburg, brachte mit „Mission“ eine großartige Barock-CD heraus und ist auf der Bühne ein absolutes Energiebündel.

Platz 2: Marlis Petersen

Die deutsche Sopranistin zählt zu den aufregendsten Singschauspielerinnen der Gegenwart. Im Theater an der Wien sang und gestaltete sie alle drei Frauenrollen in Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ – das können in dieser Perfektion nur die ganz Großen. 2013 singt Petersen endlich an der Wiener Staatsoper auch Giuseppe Verdis „La Traviata“; im Theater an der Wien wird sie in Mozarts „Idomeneo“ zu erleben sein. Man darf sich auf jeden weiteren Auftritt dieser Künstlerin freuen.

Platz 3: Anna Netrebko

Ja, sie ist und bleibt die Primadonna Nummer 1 der Klassikwelt. Nicht nur, was den Glamourfaktor angeht. Anna Netrebko war bei den Salzburger Festspielen eine überragende Mimì (trotz einer mäßigen Inszenierung) in Giacomo Puccinis „La Bohème“. Konzertant durfte man die Sopranistin immerhin als Tschaikowskys „Iolanta“ erleben. 2013 singt Netrebko an der Wiener Staatsoper Tatjana in Tschaikowskys „Eugen Onegin“ und in Salzburg die Titelpartie in Verdis „Giovanna d’Arco“.