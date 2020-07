Die Katze des Rabbiners will eine Bar-Mizwa

Katze

Joan Sfars Comic "Diedes Rabbiners" ist in Frankreich Kult. Der mehrfach ausgezeichnete 43-jährige Autor vermengt darin Erzählungen aus seinem jüdischen Elternhaus mit orientalischen Märchen und Versatzstücken aus seinem Philosophiestudium. Angesiedelt in der jüdisch-sephardischen Gemeinde imMarokko der 1920er, stellt der Comic unter anderem die Frage, ob in der jüdischen Tradition Hunde mehr gelten als. Ja, sagt der Rabbiner, weil Hunde ehrlich, offenherzig und bereit seien, für die anderen zu leiden. Was sagt derdazu? "Hunde sind tagaktiv, moralisch, maskulin, beschissen." Weiterer kätzischer Beleg: "Ein Hund beißt dich, läuft dir nach und bellt dich an. Und die Juden ließen sich derart lange beißen, verfolgen und anbellen, dass sie letztendlich dieden Hunden vorzogen."

2010 gab Sfar mit "Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte" sein Spielfilmdebüt als Regisseur und Drehbuchautor. Für den Film erhielt Sfar seinen ersten César. 2012 folgte der zweite César für den Animationsfilm "Die Katze des Rabbiners." Nachzulesen ist alles über die Kultkatze nun in einem neuen Sammelband.