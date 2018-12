Die heilige Johanna von Gumpendorf

Die Inhalte stammen aus einer Zeit, in der Frauen es als strafbare Sünde galt, Männerkleidung zu tragen, Übergriffe und anmaßende Untersuchungen jedoch völlig in Ordnung waren – ein Stoff also, der in diesen Wochen wie geschaffen scheint als historischer Kommentar zu den großen Debatten über Macht und Sexualität.

Verpackt ist die Handlung in eine quadratische, schlichte Bühne, die mit zwei Schiebewänden und drei Pulten auskommt. Vorne in der Mitte hält Schrammel als Johanna 90 Minuten lang in kräftigem Spiel den körperlichen Anmaßungen und intellektuellen Übergriffen der Inquisitoren stand. Die Märtyrerin gerät dabei zum Role Model für all jene, denen im Alltag schreiende Ungerechtigkeit widerfährt. Heute würde sie auf ihre persönliche Freiheit pochen, zu Jeanne d’Arcs Lebzeiten brauchte es göttliche Visionen für derlei Ansprüche.

Die drei geistlichen Richter verkörpern als selbstgewisser Gegenpart die berühmten männlichen Machtnetzwerke: In Wahrheit weiß jeder, dass die Jungfrau sich nichts zu schulden kommen ließ, aber politisches Powerplay verlangt eben ihre Verurteilung.

Himmelbauers Zitat-Montage gereichte zu einer schlüssigen Johanna-Neuerzählung für die progressive Wiener Bühne. Zwar war nicht jeder inszenatorische Gag vom Zuschauerraum aus nachvollziehbar, aber dort erfreute man sich an einer überzeugenden Arbeit – mit einer großartig auf den Kopf gestellten Schlussszene.