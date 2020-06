Die Fortsetzung der Zauberflöte in Salzburg

Der " Zauberflöten"-Abklatsch von Emanuel Schikaneder und Peter von Winter wurde in Salzburg zur riesengroßen Enttäuschung. Mit den Fortsetzungen ist das ja so eine Sache: "Rocky II" ist schlechter als das Original. Von "Piraten der Karibik, Teil 4" gar nicht zu reden.

Hier haben wir es aber qualitativ bestenfalls mit "Rocky VIII" zu tun. Oder nein: "Das Labyrinth oder Der Kampf mit den Elementen" ist so, als würde Ed Wood "Citizen Kane" neu verfilmen.

Der Komponist Peter von Winter (1754 – 1825) ist ein ähnliches Wagnis eingegangen, als er 1798 auf Druck von Schikaneder, dem Librettisten der " Zauberflöte", dessen Aufguss der Geschichte von Sarastro und der Königin der Nacht, von Tamino und Pamina, von Papageno und Papagena herausbrachte. Mozart weiterzuführen? Muss schiefgehen.