Die Festspiele gehen in die Zielgerade

Und wer sich beeilt, kann auch für ein Konzert der Wiener Philharmoniker noch Tickets ergattern. Am Donnerstag (und am Samstag) sind die Wiener im Festspielhaus zu erleben. Der Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper, Franz Welser-Möst, interpretiert Werke von Franz Schubert und Alexander Zemlinsky. Solisten sind die Sopranistin Christine Schäfer und der Bariton Michael Volle.

Ebenfalls am Donnerstag gibt der Cellist Yo-Yo Ma mit der Pianistin Kathryn Stott im Haus für Mozart ein Solistenkonzert; der Pianist Fazil Say schließt am Sonntag diesen Zyklus im Haus für Mozart ab. Hohen Besuch aus den USA erwarten die Festspiele am Freitag und Samstag. Da gastiert das Chicago Symphony Orchestra im Großen Festspielhaus. Chefdirigent Riccardo Muti, der heuer in Salzburg zum letzten Mal Oper ( Verdis "Macbeth") dirigiert hat, gestaltet Werke von Strauss, Schostakowitsch, Hindemith und Prokofjew.

Nicht uninteressant wird das letzte Orchesterkonzert dieser Festspiele. Erstmals nach ihrem unschönen Abgang von den Osterfestspielen kehren die Berliner Philharmoniker am Sonntag und Montag an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Simon Rattle steht bei Werken von Mahler, Britten und Bruckner am Pult. Man darf gespannt sein, wie das Publikum reagiert.