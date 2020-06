Die erste Spezialklinik für Musiker

Es gebe auch andernorts Spezialisten für Erkrankungen von Musikern, sagt er. Aber nirgendwo sonst hätte man an einem Ort alle medizinischen Optionen. Etwa 80 bis 100 Patienten kommen pro Monat in die Ambulanz. 20 Prozent sind Sänger. Betroffene Musiker gibt es zuhauf: Allein in Nordrhein-Westfalen existieren 30 Berufsorchester.

Welche sind nun die häufigsten Erkrankungen von Musikern? "Die meisten leiden an Überlastungssyndromen wie Sehnenscheidenentzündungen oder Schulter-Arm-Syndromen. Wir lassen uns immer etwas Spezielles einfallen."

Zuletzt musste etwa eine Fagottistin wegen einer Brustkrebs-Erkrankung operiert werden, sie hatte aber Angst, dass dabei für das Spiel wichtige Muskeln beschädigt werden könnten. Goertz: "Wir haben während ihres Spiels genau untersucht, welche Muskeln sie besonders stark verwendet, erst dann wurden die Schnitte festgelegt." Für Blechbläser wurde ein spezielles Mundstück entwickelt, das Aufnahmen aus dem Rachen ermöglicht, ob alle Lippenquadranten den gleichen Anpressdruck haben.

Sehr häufig seien auch fokale Dystonien. Dabei handelt es sich um eine neurologische Erkrankung, die sich in beim Spiel nicht mehr beeinflussbaren Muskelkontraktionen äußert. Konkretes Beispiel: Ein Pianist kann beim Spiel einen kleinen Finger nicht mehr bewegen, sonst aber schon. Was dagegen hilft: "Botox", sagt Goertz. "Die Überbeanspruchung und die nervenlähmende Wirkungen heben einander auf." Oder: "Ein Re-Trainingsmodell mit Trillerbewegungen in Zeitlupe." Die Wiederentdeckung der Langsamkeit also.

Was der Arzt und Kritiker allen empfiehlt: "Musiker sind Spitzensportler. Sie müssen sich dementsprechend aufwärmen. Nicht am Instrument, sondern mit Dehnungsübungen."