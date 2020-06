Die Callas: Sie war, ist und bleibt unerreicht

Leben Maria Callas (eigentlich: Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulous) wurde 1923 in New York City geboren. Den Höhepunkt ihrer Karriere als Opernsängerin erreichte sie in den 1950er-Jahren. Sie gilt als bedeutendste Opernsängerin aller Zeiten und starb am 16. September 1977 in Paris.

Wirkung Terence McNally schrieb das Callas-Stück "Masterclass"; auch Filme (z. B.: " Callas Forever") gibt es.