Die Band Bilderbuch und die Wiener Werkstätten der Popkultur

Wie in der Schau nachvollziehbar wird, docken die Kunstschaffenden auf verschiedenen Ebenen an das "System Bilderbuch" an: Stefan Marx etwa zeichnete das Single-Cover für den Song "Eine Nacht in Manila" sowie Hintergründe für das zugehörige Video. Seine Kunst taucht später auch in einem Bühnenhintergrund für Bilderbuch auf - aber auch auf Skateboards und, nun in der Ausstellung, auf neu angefertigten Vasen. Anders als viele Künstler des "etablierten" Betriebs, die an so genannter Gebrauchskunst ungern anstreifen, findet Marx die Welt von Fan-Artikeln und Memorabilia durchaus reizvoll.