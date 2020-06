Die auf der Wurst reitet: Miley Cyrus zeigt Wien die Zunge

Ihr halbes Leben lang steht Cyrus, bekannt geworden in " Hannah Montana", bereits im Rampenlicht; nun hat sie mit den vertraglichen Ketten des Disney-Konzerns gleich auch den Großteil ihrer Kleidung abgeworfen. Und sie mischt seitdem mit jenen Bildern, an denen man nicht vorbeikommt, das Popbusiness auf. Cyrus ist eine zeitgemäße Ausformung dessen, was man uns schon in den 80ern vorsang: "Ich will Spaß. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Ich geb Gas."

Das Zweiterstaunlichste an der Karriere von Cyrus ist jedenfalls, dass ihre knappen Einteiler-Outfits von namhaften Designern stammen. So große Namen, so kleine Kleidungsstücke. Da sage noch mal einer, Popmusik ist leicht verdientes Geld.