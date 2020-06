Die Ära Matt endet in der Zirkusarena

Wenn nun die spezielle Verbindung von Gegenwartskunst und Zirkusarena in den Fokus rückt, reicht es allerdings nicht, das Feld der Kunst einfach nach roten Nasen, Akrobaten und seltsamen Tieren abzusuchen. Matt/ Konrad tun in ihrer Ausstellung aber nicht viel mehr: Wohl stellen sie Stichwörter wie "Dressur", "Clownerie" und den "Reiz des Fremden" in den Raum, die Begriffe bleiben aber unklar definiert und werden zu Gefäßen, in die irgendwie alles passt. Erwin Wurm darf auf einem Podest Requisiten und Handlungsanweisungen für eine "One-Minute-Sculpture" bereitstellen, Deborah Sengls Zebra-Löwin, zuletzt in der "Tiere"-Schau im Essl Museum gezeigt, wird kurzerhand zum Zirkustier, und eine Clownfigur von Ugo Rondinone kommt neben Freak-Fotos von Ulrike Ottinger zu liegen.

Es gehört zum Fluch von Themen-Ausstellungen, dass die meisten Ideen, die die Künstler bei ihren Werken sonst noch gehabt haben mögen, durch den Fokus auf das Hauptthema ausgeblendet werden. Idealerweise ergibt sich so dennoch eine neue Sicht auf ein Phänomen – die Erkenntnisse der Kunsthallen-Schau jedoch gehen über jene eines Zirkusbesuchs nicht hinaus. Immerhin: Endlich wieder eine Kunst-Ausstellung für die ganze Familie. – Michael Huber