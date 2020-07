Diana Krall als Revue-Girl

T-Bone Burnett hat die neue CD produziert. "Er war ein Vorschlag von meinem Mann Elvis Costello." Der spielte übrigens die Ukulele.

Neben Oldies gibt es u. a. den Doc-Pomus-Klassiker "Lonely Avenue", von Ray Charles 1956 zum Rhythm-’n’-Blues-Hit veredelt, eine sehr zeitgemäße Version des alten Gene-Austin-Titels "Let It Rain" oder die Ballade "Wide River To Cross", die – obwohl erst 2004 von Buddy und Julie Miller aus Nashville geschrieben – nahtlos ins Repertoire passt.

In der Band u. a. Marc Ribot, der mit seiner verrückten Gitarre "Lonely Avenue" in ein siebenminütiges, wildes Psychedelic-Stück verwandelte, Keyboarder Keefus Green, Bassist Dennis Crouch und Drummer Jay Bellerose. Die Krall selbst spielte auf einem Steinway-Klavier der 1890er-Jahre.

"Könnte ich mit der Zeitmaschine in eine andere Ära zurückreisen, dann am liebsten in die 1920er-Jahre", sagt Diana Krall. "Allein schon wegen der wilden Ausgelassenheit damals, den Vaudeville-Shows und Tanzrevuen. Wenn man Fotos aus dieser Zeit ansieht, dann trägt jede Frau ein Geheimnis mit sich herum."

KURIER-Wertung: **** von *****