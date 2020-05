Diagonale eröffnet mit Spielfilm "Spanien"

In diesem Jahr wird die Diagonale jedenfalls noch an sechs Tagen stattfinden, und eröffnet wird am 20. März mit " Spanien". Es handelt sich dabei um den ersten Spielfilm der 35-jährigen Wienerin, deren bisherige Werke "dokumentarische Arbeiten an der Grenze zum Spielfilm" waren, schilderte Barbara Pichler. Das Drehbuch hat die Regisseurin gemeinsam mit dem Autor Dimitre Dinev verfasst. Im Mittelpunkt steht ein schweigsamer Moldawier, der von einem Schlepper betrogen wurde und sich auf den Weg nach Spanien macht, wobei er unterwegs die unterschiedlichsten Menschen trifft. Der Film feiert im Februar im Forum der Berlinale seine Weltpremiere.



Ein historisches Spezialprogramm widmet sich Regisseur, Kameramann und Schauspieler Charles Korvin, der als Nebendarsteller in Filmen wie "Ship of Fools", " Berlin Express" oder "This Love of Ours" zu sehen war. Fortgesetzt wird auch die Reihe "Shooting Women - Weibliche Pioniere des österreichischen Films". Den Festivaltrailer gestaltete Sofie Thorsen, der auch eine Ausstellung im Kunsthaus unter dem Titel "Schnitt A-A`" gewidmet ist.



Das genaue Diagonale-Programm wird am 8. und 9. März in Graz und Wien präsentiert.