Diagonale: Ende mit Krisenstimmung

Die Besucherzahlen entsprachen nach Angaben des Festivals den 23.700 vom Vorjahr. Bei weniger Vorstellungen als in den letzten Jahren stieg die Auslastung auf knapp 74 Prozent.



Insgesamt wurden an sechs Festivaltagen 131 Filme und Videos in 120 Kinovorstellungen präsentiert, darunter 39 Uraufführungen und 15 Österreich-Premieren. Rund 100 Filmschaffende fanden sich in Graz zum traditionellen Austausch zwischen österreichischen Regisseuren und dem Publikum zum Frühlingsanfang ein, insgesamt wurden Preise im Wert von knapp 150.000 Euro vergeben.



Die verschärften ökonomischen Rahmenbedingungen, bei der Diagonale nicht zuletzt durch den Ausfall von Hauptsponsor A1 ein Thema, blieben bei den Diskussionen in Graz nicht unbemerkt. Das profil hatte schon zum Auftakt des Festivals eine "aktuelle Krisenstimmung" geortet, da der Marktanteil österreichischer Filme von 7,7 Prozent (2009) wieder auf 3,2 Prozent (2011) gesunken ist, das stark verbreiterte Angebot an Kinofilmen nicht dem niedrigen Publikumsinteresse entspreche und Förderinstitutionen wie der Filmfonds Wien auf eine "Re-Provinzialisierung" setzten.



Die Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach kommerziell starken Produktionen und dem immer wieder sichtbaren internationalen Erfolg der kleineren, künstlerischen Filme spitzt sich nicht zuletzt aufgrund wachsender Begehrlichkeiten und weiterhin geringer Fördersummen zu.



Da Diagonale-Intendantin Barbara Pichler dem künstlerischen Film den Vorzug gegenüber kommerziellen Produktionen gibt, spitzt sich die Debatte angesichts des herrschenden Wettbewerbs stets im März deutlich zu. Dabei hat das Festival des österreichischen Films selbst gerade keine einfache Situation zu meistern: "Die mittel- und langfristigen Entwicklungsperspektiven" seien durch "sich verschärfende budgetäre Rahmenbedingungen stark eingeschränkt", hieß es am Sonntag in der Bilanzaussendung. Die Finanzierung für 2013 ist noch ungewiss. Das Festival soll dann jedenfalls von 12. bis 17. März stattfinden.

(apa)