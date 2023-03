Diagonale: „Das Label des österreichischen Films gegen den Strich bürsten“

Mit dem diesjährigen Eröffnungsfilm „Das Tier im Dschungel“ von Patric Chiha werden gleich entscheidende Fragen aufgeworfen auf: „Was ist der österreichische Film, wo wird er gemacht?“

Chiha, geboren in Österreich, lebt in Paris, sein Film ist international besetzt und auf Französisch: „Der österreichische Film spricht nicht nur Mundart“, so Schernhuber: „Gerade in Zeiten, wo es um die Renaissance von Authentizität geht, hält Chiha mit Künstlichkeit dagegen.“