Diagonale-Blog: Das Filmfestival ist eröffnet

Überhaupt ist es Jahr für Jahr faszinierend zu beobachten, wie sich Graz für fünf, sechs Tage im März wieder in die vibrierende Kultur- und Partymaschine verwandelt, die sie schon 2003, bei ihrer Initialzündung als Kulturhauptstadt, war: Da kreiert ein Bäcker, Hubert Auer, ein eigenes Diagonale-Erdbeertartelette; da stehen in jeder Auslage vom Friseur bis zum Juwelier Diagonale-Sackerl und -Gimmicks wie Taschen und Bleistifte. Da wehen in jeder größeren Straße wie bei der 14.-Juli-Parade auf den Champs-Elysées Diagonale-Fahnen. Da rennt einem im Minutentakt ein Künstler oder Filmbranchenmensch über den Weg: Produzent Veit Heiduschka erzählt von seiner nicht immer unanstrengenden Zusammenarbeit mit Altmeister Michael Haneke, der mit ,Amour` wieder in Cannes sein wird und von jener mit Jungspatz Umut Dag - offenbar auch anstrengend. Beim Frühstück im ,Weitzer` trifft sich die wichtige österreichische Filmkritik und im Café Schwalbennest auf der anderen Uferseite vom Kunsthaus sitzen die weniger wichtigen Kollegen in der Sonne.

Die Filme am ersten richtigen Festivaltag, natürlich: Sebastian Meise gibt mit seinem Spielfilm ,Stillleben` und der themenaffinen Dokumentation ,Outing` verstörende Einblicke in die Gedankenwelt Pädophiler. Wobei die Dokumentation, in der ein 19-Jähriger ganz offen über seine nur schwer im Zaum zu haltende Neigung für Kinder spricht, wesentlich eindringlicher ist als der Spielfilm. Arash T. Riahi kehrt mit ,Nervenbruch Zusammen Gehabt` wieder zurück ins Übergangswohnheim für obdachlose Frauen in Wien, in dem er schon im Jahr 2000 gedreht hat. Dariusz Kowalski entführt in seiner Doku ,Richtung Nowa Huta` in Geschichte und Gegenwart der kommunistischen Stahlarbeitersiedlung nahe Krakau und hat dabei viele gute Momente. Schließlich ,Der Papst ist kein Jeansboy`, Sobo Swobodniks trauriges Porträt von Hermes Phettberg, der, von seinen Schlaganfällen gezeichnet, nur mehr in seiner Wohnung in Gumpendorf sitzt und sich an bessere Zeiten erinnert.

Warum gibt es in Österreich eigentlich keine geistvollen Filme, bei denen man auch ab und zu lachen darf?