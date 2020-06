Deutscher Musikmarkt wächst nach jahrelanger Durststrecke

Die Wachstumsfelder gestalten sich dabei jedoch in beiden Märkten ähnlich. Wie in Österreich wurden auch das deutsche Plus im Wesentlichen durch Zuwächse bei Downloads und Musikstreaming getragen. Dieses digitale Geschäft legte in Deutschland um 16 Prozent zu und macht jetzt rund ein Viertel vom Gesamtumsatz aus - vergleichbar mit dem heimischen Markt.

Downloads stellen mittlerweile rund ein Fünftel der Gesamterlöse, das Streaming, bei dem Musik direkt aus dem Netz abgespielt wird, konnte den Marktanteil gar auf 4,6 Prozent verdoppeln. In Deutschland kam im ersten Halbjahr aber auch mit einem Minus von 2,7 Prozent ein deutlich abgebremster Rückgang der CD-Erlöse hinzu. Immer noch sorgt die CD in Deutschland für über zwei Drittel der Erlöse, die Schallplatte kommt im Zuge ihres Revivals und dank eines Anstiegs von 30 Prozent bei den Verkäufen auf mittlerweile auf 1,8 Prozent vom Gesamtmarkt.