Desaströs: "Die Frau ohne Schatten"

Christian Thielemann, der am meisten begehrte Dirigent für das deutsche Opernfach, der in Salzburg ab 2013 mit der Sächsischen Staatskapelle allösterlich Residenz beziehen wird, debütierte als Operndirigent bei den Festspielen. Am Pult der Wiener Philharmoniker, mit denen er bei diesem Repertoire eine künstlerische Einheit bildet, die ihresgleichen sucht. Die Premiere der "Frau ohne Schatten" von Richard Strauss kann mit zwei Worten am besten bezeichnet werden: Ereignis; und: Sternstunde.

Thielemann sorgt mit den Musikern für einen einzigartigen Klang, phänomenale Farbenpracht, für Präzision und Raffinesse, die man bei diesem Werk garantiert nirgendwo anders erlebt. Die Fülle an Ausdrucksmöglichkeiten, die solistischen Feinheiten, der Mut zur Schönheit bei der Entwicklung des Streicherklanges, aber auch bei den Holz- und Blechbläsern, zur Aufsplittung der komplexen Partitur in zarteste Kleinode sind gigantisch.

Unter Thielemann wird die "Frau ohne Schatten" tatsächlich zum Strauss'schen Zentralwerk, bei dem "Elektra", "Ariadne" und "Rosenkavalier" mitschwingen und zwischendurch sogar an Wagners romantischen Klangkosmos erinnert wird. Und die aktuelle philharmonische Generation spielt das Werk so bezwingend, wie man es nicht einmal auf Aufnahmen der sogenannten Giganten hört.



Apropos Aufnahmen: Christof Loy, der Regisseur, geht szenisch von einer Platteneinspielung unter Karl Böhm in den 1950er-Jahren aus. Die hat dieses Werk wieder zurück auf die Spielpläne gebracht, war also ein Meilenstein. Loy stellt den ganzen, knapp fünfstündigen Abend lang die Aufnahmesituation nach. In den nachgebauten Sofiensälen, was historisch falsch ist: Dort wurde zwar viel eingespielt, etwa der legendäre Solti-"Ring", nicht aber die "Frau ohne Schatten". Die wurde im Musikverein aufgenommen.



Loy stellt die Kaiserin ins Zentrum, die sich in ein Ensemble einfügen muss, komplizierte Beziehungen unter Kollegen mitbekommt und nach und nach eins mit ihrer Rolle wird. Mit der Tochter des Geisterkönigs Keikobad, die den Kaiser liebt. Die nur bei ihm bleiben darf, wenn sie innerhalb eines Jahres einen Schatten wirft. Die diesen mithilfe der Amme bei der Frau des Färbers Barak sucht, die sie für den Deal - Schatten und Fruchtbarkeit gegen Reichtum - begeistern kann. Die aber nach harten Prüfungen mit dem Paar mitfühlt, auf den Schatten verzichtet, so erst richtig zur Menschin wird und den Kaiser vorm Versteinern rettet.