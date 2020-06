Nun sind die Kleinen groß und bereit, aufzugreifen, wie sich „Politik“ am Privaten vergriffen hat. La vida después – Das Leben danach ist der Titel eines Lateinamerika- Schwerpunkts der Festwochen. Vier Vertreter des neuen Autorentheaters, Nach- und Mitten-hinein- Geborene, setzen den Stift gegen das Blei an. Arbeiten die Geschichte der Diktaturen ihrer Heimat auf, reflektieren über Opfer- und Täterschaft – und machen allesamt (ein Kontrapunkt zum Machismo?) Frauen zu den Protagonistinnen ihrer Stücke. Der Widerstand ist weiblich. Aktiv. Passiv. So zeigt etwa Lola Arias in Melancolía y manifestaciones – Melancholie und Protest das Krankentagebuch ihrer Mutter, die 1976 nach dem Militärputsch in Argentinien „aus Protest“ in Depressionen fiel. Dem gegenüber stellt Arias die Demonstrationen alter Menschen im Buenos Aires von heute. Der Chilene Guillermo Calderón befasst sich in Villa + Discurso – Villa + Ansprache mit dem Pinochet-Regime. Drei Frauen, zu jung um das Grauen erlebt zu haben, lässt er diskutieren, ob aus der Folter-Villa Grimaldi ein Mahnmal werden soll. Daran schließt sich eine fiktive Abschiedsrede von Michelle Bachelet an – Chiles erster Präsidentin (2006–2010) – selber Opfer von Pinochets Folterknechten und heute Direktorin von UN Women.