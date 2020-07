Der Papa wird’s schon richten

Schnell sprach sich in Wien herum, dass auch dieses Lied einen wahren Hintergrund hatte und der Porschefahrer der Sohn des Nationalratspräsidenten war, der einen Fußgänger niedergefahren und danach Fahrerflucht begangen hatte. Die Folge des Kabarettsongs: Der Nationalratspräsident musste zurücktreten!

Louise Martini gab Bronners Lied von den " Chesterfield"-Zigaretten, die man als junge Wienerin von "freundlich gesinnten" US-Besatzungssoldaten bekam:

Damals war a Chesterfield für mich ein Vermögen. Und die Leute legen für ein Vermögen sehr viel hin – und so legte ich mich hin …

1960 schrieb Qualtinger die Nummer "Der Menschheit Würde ist in Eure Hand gegeben", in der er und Johann Sklenka zwei alternde Provinzmimen spielten, die von vergangenen Theaterzeiten träumen.

Erster Mime: Hast du Girardi noch gesehen?

Zweiter Mime: Ausgesprochen überschätzt.

Erster Mime: Er hatte gute Beziehungen zur Presse.

Zweiter Mime: Nur so kommt man nach Wien.

Erster Mime: Wien … Josefstadt … Volkstheater.

Zweiter Mime: (nachdenklich): Mährisch-Ostrau war besser als Teplitz-Schönau.

Erster Mime: Vom neuen Jedermann habe ich furchtbare Verrisse gelesen.

Zweiter Mime: Ich habe immer gesagt, das Stück passt nicht zu Salzburg.

Erster Mime: Vielleicht zu Linz … In Linz müsste man sein.

Auch die Figur des Travnicek hat Qualtinger (gemeinsam mit Carl Merz) geschaffen. Merz erinnerte sich, dass Qualtinger "in den 1950er-Jahren einen Schiffsurlaub in Jugoslawien machte und dabei mit anderen Reisenden ins Gespräch kam..."

Travnicek: (missmutig): Des is a Land! Schaun S’ da abi.

Freund: Ja – und?

Travnicek:Nix wia Salzwasser. Und die Gitarren. Net zum Anhören. Wann’s wenigstens Schrammeln hätten. Und der Mond scheint an ins G’sicht.

Freund: Südliche Nächte!

Travnicek: Hern S’ ma auf mit dem Süden. In der Bahn is ja noch gangen. Da hab ich kalte Schnitzeln mitg’habt von z’Haus. Und an Erdäpfelsalat. Aber da herunt. Die Cevapcici wollen s’, dass i essen soll.

Freund: Was?

Travnicek: No dö Hundstrümmerl mit Zwiefel – und ka Schnitzel weit und breit. Für das Geld, was ich da ausgib, halten s’ mi am Wörther See für an Ausländer. Und an guten Wein gibt’s net. Nur an Slibowitz, und mit niemand kann ma sich unterhalten, nur mit Ihnen. Ka Ansprach.

Freund: Jetzt steigt die Küste aus dem Wasser, Travnicek.

Travnicek: Was brauch i des? Gibt’s da a Strandcafé? Und die Leut? Lauter Tschuschen...

Helmut Qualtinger verließ das Ensemble 1961 und wurde danach durch die Figur des "Herrn Karl" unsterblich. Er spielte Theater, drehte Kinofilme, schrieb satirische Szenen und Monologe:

Österreich ist ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt.

Demagogen sind Leute, die in den Wind sprechen, den sie selbst gemacht haben.

Seitdem es Flugzeuge gibt, sind die entfernten Ver-wandten auch nicht mehr das, was sie einmal waren.

Wenn keiner weiß, was geschehen soll, sagen alle: Es muss etwas geschehen!

Vier Jahre gehörte auch Georg Kreisler dem Ensemble an. Er schuf Klassiker wie "Zwei alte Tanten tanzen Tango" oder "Tauben vergiften im Park" – und: Wie schön wäre Wien ohne Wiener, so schön wie a schlafende Frau, der Stadtpark wär sicher viel grüner, und die Donau wär endlich so blau. Wie schön wäre Wien ohne Wiener, ein Gewinn für den Fremdenverkehr. Die Autos ständen stumm, das Riesenrad fallet um und die lauschigen Gassen wär’n leer, in Grinzing endlich Ruh und"s Burgtheater zu! Es wär herrlich, wie schön Wien dann wär...

Bronner starb 2007, Georg Kreisler 2011. Qualtinger war ihnen bereits 1986 vorausgegangen. Und es geschah, was er vorhergesehen hatte:

In Wien musst erst sterben, damit s’ dich hochleben lassen, aber dann lebst lang.